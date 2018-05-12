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12 Mayıs 2018 13:35

Başkan Tuna, Yenimahalle esnafını dinledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Başkan Tuna, Yenimahalle esnafını dinledi

12 Mayıs 2018 13:35

Dr. Mustafa Tuna, haftalık ilçe ziyaretleri kapsamında Yenimahalle’deydi. Yenimahalle Şentepe’de esnaf ziyaretleri yapan Başkan Tuna, bol bol ilçe sakinleriyle de sohbet etti.


Türkiye’nin gıda sektöründeki en büyük organize toptancılık merkezlerinden biri olan Gıda ve ihtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) tarafından Anadolu Bulvarı’nda açılan GİMAT Gross’a da uğrayan Başkan Tuna, marketi gezerek, vatandaşlarla selamlaştı.


Fotoğraflar çekildi


Alışveriş yaptıkları sırada Başkan Tuna’yı aniden karşılarında gören vatandaşlar, şaşkınlık ve heyecanı bir arada yaşayarak, Başkan Tuna ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal ile birlikte marketi gezen ve bilgiler alan Başkan Tuna, “Bu şekilde organize olup, üretim gerçekleştirmemiz çok güzel. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dileklerinde bulundu.


Başkan Tuna, reyonlardaki görevlilerle de kısa sohbetler gerçekleştirerek, işlerinde kolaylıklar diledi.




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