Başkan Tuna yol çalışmalarını inceledi

Dr. Mustafa Tuna, Başkent trafiğinin daha da rahat olması adına başlattığı köprülü kavşak ve yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Bulundukları bölgelerdeki trafik yoğunluğuna büyük çözüm getirecek olan köprülü kavşak çalışmalarının, okullar kapanmadan tamamlanmasını isteyen Başkan Tuna, “İnşallah işleri zamanında yetiştirmiş olacağız” açıklamasını yaptı.

Taksi durağında çay içti

Başkan Tuna’ya, kavşak ve yol çalışmaları incelemelerinde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar da eşlik etti.

İlk olarak Akköprü Kavşağı düzenleme çalışmasının yürütüldüğü bölgeyi gezen Başkan Tuna, burada kendisini davet eden Et-Balık Metro Taksi Durağı’ndaki taksicilerle de bir süre sohbet ederek, çay içti.

Özellikle ulaşım çalışmalarına ilişkin Başkan Tuna’ya teşekkür eden taksici esnafıyla sohbetinin ardından Samsun Yolu Türk Telekom Önü Alt Geçit Köprüsü inşaat alanına geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Gün boyu dur durak bilmeden Başkent yollarındaki çalışmaları gezen Başkan Tuna, buradan da sırasıyla Göksu-Çakırlar Bağlantı Yolu ve Bilkent Şehir Hastanesi çevresi yol çalışma alanlarına geçerek, incelemelerini sürdürdü.

Başkent turunun son durağı olan Konya Yolu Dikmen Girişi Köprülü Kavşağı (Kepekli Kavşağı) çalışma bölgesinde de incelemelerde bulunan Başkan Tuna, ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Hem çalışanlar hem de vatandaşlardan büyük ilgi

Gittiği her bölgede vatandaşların ve yol çalışmalarındaki işçilerin büyük sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Tuna, büyük küçük tüm vatandaşların fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.

İncelemeleri sırasında sık sık önü kesilen, kornalarla kendisine destek verilen ve araç camlarından “size teşekkür ediyoruz” seslerinin yükseldiği Başkan Tuna, yol ve kavşak yapımını gerçekleştiren ilgili firma müteahhitlerine de söz konusu çalışmaların okullar açılmadan bitirilmesi talimatını verdi.

“İnşallah zamanında bitirilecek”

Ankara trafiğine nefes aldıracak yeni köprülü kavşakların kesintisiz ve sorunsuz trafik akışı için büyük önem arz ettiğini ve bir an önce bitirilmesi için ivedilikle çalışıldığını ifade eden Başkan Tuna, “Yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Hızlı bir şekilde tamamlanması noktasında da müteahhitlerle görüşmelerimizi yaptık. İnşallah zamanında işlerin tamamlanması için gayretli bir çalışma var. Allah kaza bela vermezse işleri zamanında yetiştirmiş olacağız” dedi.