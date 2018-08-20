Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 09:49

Başkan Tuna’dan 15 Temmuz şehitlerinin ailesine ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kızılcahamam’dan yola çıkarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gelen ve F-16’dan atılan bombayla şehit olan iki kardeş Mehmet Gülşen ve Hakan Gülşen ile enişteleri Lütfi Gülşen’in ailesine bayram öncesi ziyarette bulundu.

Başkan Tuna’dan 15 Temmuz şehitlerinin ailesine ziyaret

20 Ağustos 2018 09:49


Kızılcıhamam’da yaşayan şehit ailesini ziyaretinde Başkan Tuna’ya, AK Parti Kızılcıhamam İlçe Başkanı Süleyman Acar da eşlik etti. İki oğlunu ve damadını şehit veren 92 yaşındaki anne Muzaffer Gülşen, karşısında Tuna’yı görünce duygu dolu dakikalar yaşadı. Şehit ailesinin akraba ve yakınlarıyla sohbet eden Tuna, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak en önemli vazifemizdir" diye konuştu.


Şehit annesi Muzaffer Gülşen ile yakından ilgilenen Başkan Tuna, şehit ailesinin Kurban Bayramı’nı da kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç