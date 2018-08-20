Başkan Tuna’dan 15 Temmuz şehitlerinin ailesine ziyaret

Kızılcıhamam’da yaşayan şehit ailesini ziyaretinde Başkan Tuna’ya, AK Parti Kızılcıhamam İlçe Başkanı Süleyman Acar da eşlik etti. İki oğlunu ve damadını şehit veren 92 yaşındaki anne Muzaffer Gülşen, karşısında Tuna’yı görünce duygu dolu dakikalar yaşadı. Şehit ailesinin akraba ve yakınlarıyla sohbet eden Tuna, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak en önemli vazifemizdir" diye konuştu.

Şehit annesi Muzaffer Gülşen ile yakından ilgilenen Başkan Tuna, şehit ailesinin Kurban Bayramı’nı da kutladı.