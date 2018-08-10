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10 Ağustos 2018 11:45

Başkan Tuna’dan 5 kişiye MKE Ankaragücü kombineleri hediyesi

Başkent’in Spor Toto Süper Lig’deki tek temsilcisi MKE Ankaragücü kombinelerini 5 kişiye hediye eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Ankaragücü’ne elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz" dedi.

Başkan Tuna’dan 5 kişiye MKE Ankaragücü kombineleri hediyesi

10 Ağustos 2018 11:45


Başkan Tuna, twitter üzerinden mesajını retweet eden 5 Başkentli taraftara MKE Ankaragücü’ne destek amacıyla satın aldığı kombinelerden hediye edeceği açıklamasını yapmasının ardından talihliler belli oldu. MKE Ankaragücü taraftarını oldukça memnun eden bu açıklamanın ardından kombinelerin hediye edileceği 5 isim Burhan Hekim, Hakan Tıraş, Hüseyin Akdeniz, Furkan Kaya ve Bülent Yıldırım olarak belirlendi.


Makamında ağırladığı Ankaragücü taraftarlarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Tuna, "Ankaragücü’ne elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçirirsiniz. Bol galibiyetli bir sezon dilerim" ifadelerini kullandı.




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