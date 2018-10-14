Başkan Tuna'dan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde resepsiyon

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdi.

Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü tüm gün çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin'in Anıtkabir ziyaretiyle başlayan kutlamalar, 2'nci Meclis binasında düzenlenen tören ve seğmenlerin Ankara Kalesi'ne yaptıkları kortej yürüyüşüyle devam etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna da, Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü onuruna bir resepsiyon verdi. Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda Tuna'nın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona büyükelçiler, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Seğmenlerin konukları karşıladığı gece, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın müzik dinletisiyle renklendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Tuna, "Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında önemli bir rol üstlenen, Milli Mücadele'nin başkenti olan, ülkemizdeki sıkıntılara, darbelere karşı dik duruş sergileyen Ankaramız, ilelebet Cumhuriyetimizin başkenti olarak kalacaktır inşallah" şeklinde konuştu.

Tuna, 15 Temmuz hain darbe girişimini de hatırlatarak şunları kaydetti:

"Ankaralılar, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterdiği fedakarlıkla milli manevi değerlere, vatanına, demokrasiye sahip çıkmak üzere ciddi bir mücadeleyi başarıyla vermiştir ve Ankaramız da ‘gazi' unvanını hak etmiştir. Gazi Ankaralılara buradan saygılarımı sunuyorum. Bugüne kadar vatanımızı vatan yapan şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar temenni ediyorum."