Başkan Tuna'dan, Başkent gündemine ilişkin önemli açıklamalar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ANKAPARK ihalesinden yeni Ulus Meydanı Projesi'ne, Bahçelievler 7. Cadde'nin yayalaştırılması projesinden yerel seçimlere kadar Başkent gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı bir televizyon kanalında Başkent gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Tuna, Ankapark ihalesi, yeni Ulus Meydanı Projesi, Bahçelievler 7. Cadde'nin yayalaştırılması projesi ve yerel seçimlere ilişkin soruları cevapladı. İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ANKAPARK'ı 29 yıllığına kiralayan şirketin en kısa sürede hazırlıklara başlayacağını söyleyen Tuna, “Bu hazırlıklar birkaç ay sürer. Ekiplerin sistemini kurması biraz zaman alacak. İnşallah güzel hizmetlere vesile olur, güzel hizmetler verir” dedi.

Tuna, ANKAPARK ihalesinin sonuçlanmasıyla şartnameye uygun olarak kazanan firmanın her yıl belediye ye yurt içi üretici fiyat endeksi artışıyla birlikte 26 milyon 400 bin lira ve ilave olarak da giriş ücretleri gelirinden yüzde 3 pay vereceğini açıkladı. Başkan Tuna, ANKAPARK'ın ticari bir yapıya dönüştürüleceği yönündeki iddialara da açıklık getirerek, “Oyuncaklara gelen vatandaşların orada vakit geçirdikten sonra yemek yiyebileceği restoranlar, kafeler, hediyelik eşya alabileceği alanlar olacak. Çayını termostan getirecek hali yok, sefer tası ile oraya yemek getirecek hali yok. Burada yiyecek-içecek işletmeleri açılacak.AVM'ler olmayacak” ifadelerini kullandı.

İhaleyi kazanan firmanın ortaklarından birinin Çinli olmasının Çinli turistlerin buraya getirilmesinde faydalı olacağını belirten Tuna, “ANKAPARK'ın kuruluşunun ana sebeplerinden biri de ticaretin ve turizmin gelişmesi. Turizmi canlandırmak maksadıyla Çin'den turist gelirse, Ankara ekonomisine ve turizmine katkısı olur" diye konuştu.

Yeni Ulus Meydanı Projesi

Ulus Çankırı Caddesi'nde trafiğin yer altına ineceği projenin uzun yıllardır gündemde olduğunu vurgulayan Başkan Tuna, projenin tamamlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile üçlü protokol imzaladıklarını belirtti.

Ulus'ta Melike Hatun Camii ve Atatürk Heykeli önünde bir meydan olacağını ifade eden Tuna, bölgeyi yayalaştırma projesinin tamamlanmasıyla ulaşım ve trafik sorununun ortadan kalkacağını söyledi. Karayolları Genel Müdürlüğünün ihale aşamasında olduğunu, sondaj çalışmalarının ardından zeminin durumunun daha net görüleceğinin altını çizen Başkan Tuna, sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşasına başlanacağını açıkladı.

Bölgede devam eden yıkım çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tuna, esnafın yıkıma karşı çıkmadığını anlattı. Tuna şunları kaydetti:

"Oradaki esnafımız bu projeye karşı çıkmadı, bu proje olsun istediler. Hiç rahatsızlık olmayacak demek yanlış olur. Ticarete belli bir süre etkisi olacak tabi. Esnafımızın şimdiden başka yerlere taşındığını biliyoruz ama hala çalışan esnafımız var. Böyle bir proje yapılmasın demiyor bir an önce yapılsın biz de işimize gücümüze bakalım diye düşünceleri var. El birliği ile bir şeyler yapıyoruz. Üreten çalışan herkes kamuya hizmet ediyor. Benim nazarımda üreten herkes değerlidir ve kamu hizmeti yapar. Esnafımız da kamu hizmeti yapıyor. Ankara'mıza daha fazla turist gelmesi ve ekonomide canlanma olmasını sağlayacak bittiğinde."

Başkan Tuna, Başkent'te su taşkınlarını önleyecek içme suyu ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarını 15 noktada başlattıklarını ve önceliği kritik noktalardan Akay Kavşağı'na verdiklerini belirtti. “Ankara'nın hiçbir yerinde su baskını olmayacak dersem yanlış olur” diyen Tuna, ilerleyen süreçte tüm bölgelerde altyapı yenileme çalışmalarınıbaşlatacaklarını özellikle de bundan sonra planlama yaparken debi miktarı ve iklim şartlarını dikkate alacaklarını söyledi.

Yerel seçimler

Yerel seçimlerde aday olup olmayacağı sorusunu da yanıtlayan Tuna, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız sağ olsunlar büyük teveccüh gösteriyorlar ve biz zaten halkımızın içindeyiz. Bu teveccühe teşekkür ediyorum. Partiler seçimlerde en yüksek oyla kazanacak adayı seçerler. Bizim partimiz de seçim çevrelerinde belediye başkanlıklarını kazanmak için aday tespiti yapacak. Başta Cumhurbaşkanımız ve partimizin yetkili kurulları en doğru adayı belirlemek için karar verecektir. Vatandaş kimi tercih eder, kimi seçer ona da saygı gösterilmesi gerekir.”

Bahçelievler 7. Cadde Yayalaştırma Projesi

Bahçelievler 7. Cadde'nin trafiğe kapatılması ve yayalaştırılması konusunda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve ekibiyle görüştüklerini ifade eden Başkan Tuna, "Caddenin yaya trafiğine açılması güzel de oradaki araçların nerede depolanacağı, otopark meselesi konusunda bir çalışma yürütelim dedik. Çalışmalar iki belediye ekipleri arasında devam ediyor. Ortaya alternatifler koyalım ve öyle vatandaşa soralım istedik. Çalışma bitince vatandaşımıza soracağız eğer uygun derlerse devam edeceğiz" şeklinde konuştu.