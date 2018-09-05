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05 Eylül 2018 10:43

Başkan Tuna’dan Dünya İdari Kentler Birliği üyelerine resepsiyon

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, dünyadaki idari başkentlerin kalkınması ve bu kentlerin karşı karşıya kaldığı ortak sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir araya gelen ’Dünya İdari Kentler Birliği 1.

Başkan Tuna’dan Dünya İdari Kentler Birliği üyelerine resepsiyon

05 Eylül 2018 10:43

Genel Kurul Toplantısı’ öncesi Başkent’e gelen konuklar onuruna resepsiyon verdi.


Güney Kore’nin Sejong kentinde geçen yıl Dünya İdari Kentler Birliği üyeleriyle bir araya gelerek, büyük bir aile olma yönünde ilk adımın atıldığını söyleyen Başkan Tuna, konuk belediye başkanları, büyükelçiler ve çok sayıda davetliyle yakından ilgilendi.


Türkiye’nin de aralarında bulunduğu toplam 16 ülkeden belediye başkanlarının katılacağı 1. Genel Kurul Toplantısı’na ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Tuna, “Yapılacak Genel Kurul, ardından düzenlenecek belediye başkanları yuvarlak masa toplantısı ve forumlarda, hem teşkilatımızın bundan sonra yapacağı çalışmaları değerlendireceğiz hem de şehirlerimizi daha güzelleştirmek ve daha yaşanılabilir kılmak adına, birbirimize tecrübelerimizi aktaracağız. Ankara Büyükşehir Belediyemizin son dönemde gerçekleştirdiği birçok projemizi de hep birlikte daha sonra görme imkanımız olacak" dedi.



İlk başkanlık Ankara Büyükşehir Belediyesinin


Güney Kore’nin idari başkenti Sejong’da 2017 yılında, Ankara (Türkiye), Sejong (Kore Cumhuriyeti), Putraja (Malezya), İslamabad (Pakistan) ve Brasilia’nın (Brezilya) katılımlarıyla gerçekleştirilen ’Dünya İdari Başkentler Forumu’nda alınan ortak kararla, 2018-2020 dönemi için birlik başkanlığı görevini Ankara Büyükşehir Belediyesi üstlenecek.




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