Başkan Tuna’dan engelli vatandaşlara akülü araç

Engelli vatandaşlara eğitimden sağlığa her türlü desteği sağlayarak önemli hizmetlere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlarla da engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, engelli vatandaşları yalnız bırakmadı. Başkan Tuna’nın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, BELPA Genel Müdürü Fatih Çelik ve engelli vatandaşların ailelerinin de katıldığı etkinlikte, engelli vatandaşlara akülü araç dağıtımı gerçekleştirildi. 9 engelli vatandaşa akülü araçlarını hediye eden Başkan Tuna, "Bizler yerel yönetimler olarak engelli kardeşlerimizin normal hayatlarına devam edebilmeleri için imkanlarımız ölçüsünde her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Bundan sonra da daha güzel hizmetlere vesile olacağız inşallah" dedi.

"Herkes potansiyel engelli adayı"

Her sağlıklı insanın potansiyel birer engelli adayı olduğuna dikkat çeken Başkan Tuna, "Engelli olmak bir imtihandır. Ancak engellilerin, engelsiz yaşamalarını sağlamak da, engelsizlerin imtihanıdır. Engelli kardeşlerimize gereken hassasiyet ve ihtimamı göstermek herkesin boynunun borcudur" diye konuştu.

Başkan Tuna’dan akülü araçlarını alan engelli vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Akülü aracını sevinç gözyaşları içinde alan Melek Özkan, "Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde dört duvar arasından kurtulduk. Allah hepinizden razı olsun" sözleriyle duygularını dile getirirken, Abdurrahman Aykaç da, "Engellilerin yanında olduğunuz ve akülü araç verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte keyifli anlar yaşayan engelli vatandaşlar, izleyenleri hünerleriyle adeta büyüledi. Mehter Takımı gösterisinin ardından sahne alan engelli vatandaşlar halk oyunları ve dans gösterisiyle büyük alkış aldı. Engelli vatandaşlardan kurulan Türk Halk Müziği Korosu da konuklara unutulmaz bir konser verdi.

Büyükşehirin Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği bir başka etkinlik de Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde açılan "Resim ve El Sanatları Sergisi" oldu. Engelli vatandaşların yağlı boyadan takıya el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı serginin açılışını Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hamdi Keskin, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz birlikte gerçekleştirdi.