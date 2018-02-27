Başkan Tuna’dan ilçelere işbirliği mesajı

İlçe belediye başkanlarına ve Belediye Meclis üyelerine işbirliği mesajı veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Mamak, Keçiören, Altındağ, Çubuk, Pursaklar, Elmadağ, Şereflikoçhisar, Ayaş, Nallıhan, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Beypazarı, Haymana, Bala, Kazan, Kalecik, Çankaya, Yenimahalle, Polatlı, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Akyurt, Sincan’daki problemlerle ilgili belediye başkanları ve meclis üyeleriyle yüz yüze görüşmeler yaptı. Tuna, ilçelerdeki imar planları, kentsel dönüşüm, alt yapı ve su sorunları, asfalt ve ulaşım gibi birçok konudaki talep ve ihtiyaçlar ile ilgili heyetlerle istişarelerde bulundu. Çözüme yönelik ortak projeler geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Tuna, işbirliği ile yapılacak yatırımlar başta olmak üzere öncelikli hizmet alanlarında Ankaralıların memnuniyetini daha üst noktalara taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

İlçelerde devam eden projeler hakkında Büyükşehir Belediyesinin bürokratlarından da detaylı bilgiler alan Tuna, vatandaşların ilçe belediyelerine ilettiği talepleri de tek tek not aldı.