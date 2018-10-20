Başkan Tuna'dan muhtarlarla büyük buluşma

Dr. Mustafa Tuna, Başkent'i, Başkentlilerle “ortak akıl” ilkesi çerçevesinde yönetmeye devam ediyor.

Her hafta ilçe ziyaretleri gerçekleştiren ve başta vatandaşlar olmak üzere sivil toplum örgütleriyle, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileriyle sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunan Başkan Tuna, bu sefer Başkent'teki muhtarlarla bir araya gelecek.

Büyük buluşma

Haymana'da 22-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek “Büyük Buluşma”da Başkan Tuna, 420 muhtar ile yüz yüze görüşecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetler, yapılacak projeler ve yeni yatırımlar hakkında muhtarlara bilgi verecek olan Başkan Tuna, muhtarların kendi mahalleriyle ilgili taleplerini de tek tek dinleyecek.

25 ilçeden 420 muhtarın katılacağı “Büyük Buluşma”da muhtarlar ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin 7 ayrı biriminin kuracağı stantlarda taleplerini de yazılı olarak iletecek. Ulaşımdan kentsel dönüşüme, sosyal ve kültürel faaliyetlerden alt-üst yapı çalışmalarına kadar pek çok konudaki çalışmaların detayları muhtarlara anlatılacak.

Herşey daha güzel bir Ankara için

Başkent'in en ücra noktasına kadar yapılacak çalışmaların ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağı toplantı Başkan Tuna'nın sunumuyla başlayacak.

“Ortak akıl” ilkesiyle tüm Başkentlilerle birlikte el ele yönetim anlayışını benimseyen ve çalışmaları bu yönde gerçekleştiren Başkan Tuna, daha önce de defalarca muhtarlarla bir araya gelerek, talepleri dinlemişti.