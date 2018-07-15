Başkan Tuna’dan nikah kıymasını isteyen de var, bilgisayar isteyen de

Merkez, daha çok asfalt ve otobüs ve otobüs seferlerine ilişkin talepler alıyor.

Bilgi Edinme Merkezi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre hizmet veriyor. Bilgi Edinme Merkezi, 153 Mavi Masa’dan farklı olarak vatandaşa resmi bildirimde de bulunuyor.

İlk 6 ayda 11 bin 38 cevaplandırma

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva, vatandaşların www.ankara.bel.tr internet adresinden bilgi edinme başvurularının kayıt altına alındığını belirtti. Yuva, “CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ile de koordineli olarak çalışıp, ilgili merkezlerden gelen başvuruları konusuna göre Büyükşehir içindeki birimlere dağıtıyoruz. Son 3 yıldır, E-devlet kanalı ile gelen başvuruları da kayıt altına alıp, başvuru sahibine geri dönüş sağlıyoruz. Son 6 ayda ise 11 bin 38 kişiye cevap verildi. Bu başvuruların 9 bin 970’ini olumlu şekilde yanıtlarken, 355’ine de kısmen olumlu cevap verebildik” dedi.

Büyükşehir Bilgi Edinme Merkezi’ne başvuruda bulunulmasına karşın, farklı bir kurumla veya kuruluşla ilgili olarak gelen başvuruların da ilgili kurum ve kuruluşa yönlendirildiğini de ifade eden Adnan Yuva, “Bu şekilde de aynı dönem içerisinde toplam 713 başvuruyu ilgili kurum kuruluşa aktardık. Kurumlarla sürekli iletişim içindeyiz. Ayrıca Milletvekillerimiz ve sivil toplum kuruluşlarından bize iletilen her türlü soruyu yanıtlıyor, vatandaşlarımızdan gelen ilgili başvuruları da kendilerine iletiyoruz” şeklinde konuştu.

“En çok asfalt ve otobüs seferi talebi geliyor”

Yuva, “Gelen başvurular her zaman talep şeklinde olmuyor. Mesela, EGO otobüslerinde 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetinden otobüs hatlarının artırılmasına, 1 TL’lik otopark hizmetinden ücretsiz WI-FI hizmetine kadar pek çok konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya teşekkür yazıları da alıyoruz. Yine de en yoğun başvurular, asfalt ve otobüs seferlerinin sayısının artırılması ya da yeni seferler konulması hakkında oluyor” diye konuştu.

Tuna’dan nikah kıymasını isteyen de var, bilgisayar isteyen de

Asfalt ve otobüs taleplerinin dışında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’dan bazı özel isteklerde bulunan vatandaşların da olduğunu kaydeden Yuva, “Bu tip başvuruları da mutlaka cevaplandırıyoruz. Örneğin, nikahlarını Başkan Tuna’nın kıymasını isteyen, iftara davet eden, çay ikramında bulunmak isteyen veya öğrenci olup bilgisayar isteyenler de var” dedi.