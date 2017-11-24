Başkan Tuna’dan personele ziyaret

Başkan Tuna, belediye binasındaki katları tek tek dolaşarak, kendisini karşılayan personele, “Dürüst, şeffaf ve adil yönetim çerçevesinde hep birlikte hizmet için buradayız” dedi. Çalışanların sorularını da cevaplandıran Başkan Tuna, “Kimseye farklı muamele yok, zulüm de yok. Herkesin torpili yaptığı iştir” diyerek tüm çalışanlardan kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yapmalarını istedi.

Personelin çiçeklerle karşıladığı Başkan Tuna, çalışanlar arasında herhangi bir ayrım yapılmayacağını ifade ederek, araya “torpil” sokmaya çalışanları da not ettiğini söyledi. “Torpiller bizde ters teper. Araya torpil koymaya çalışan personelin üstünü çizerim” diyen Tuna, “Farklı muameleye uğrayan herkes direkt bana ulaşsın ve şikayetini dile getirsin, kapım açık” diye konuştu.