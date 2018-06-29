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29 Haziran 2018 13:38

Başkan Tuna’dan üniversite adaylarına ulaşım müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacakların belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

Başkan Tuna’dan üniversite adaylarına ulaşım müjdesi

29 Haziran 2018 13:38


Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek adayların EGO otobüsleri ile Ankaray ve Metro’dan ücretsiz yararlanacaklarını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, “Başkent’te toplu taşıma araçlarımızı kullanarak sınava gireceği adrese gitmek isteyen üniversite adaylarımız sınava giriş belgesini göstererek, ücretsiz seyahat edebilecekler" ifadelerini kullandı.


Özellikle öğrencilerden gelen yoğun taleplerin ardından böyle bir kararı aldıklarını belirten Tuna, "Hafta sonu üniversite sınavına girecek tüm adaylarımıza başarı dileklerimi iletiyorum. Emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum" dedi.




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