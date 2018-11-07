Başkan Tuna'dan yerel seçim açıklaması: "Cumhurbaşkanımız en doğru adayı seçecektir"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Aday olunmaz, aday gösterilir. Ben adayım, aday oluyorum demenin de bir faydası yok. Tüm partilerde olduğu gibi benim partim de o seçim çevresinde seçimi kazanacağına inandıkları adayı gösterirler. Cumhurbaşkanımız ve partinin yetkili kurulları en doğru adayı seçecektir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Başkentlileri yakından ilgilendiren birçok projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde aday olup olmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Başkan Tuna, "Aday tespitini ben yapmıyorum genel başkanımız ve partimin yetkili kurulları yapıyor ve en doğru adayı bakıp, ince ince hesap edip seçeceklerine benim bir şüphem yok. Aday olunmaz, aday gösterilir. Ben adayım, aday oluyorum demenin de bir faydası yok. Tüm partilerde olduğu gibi benim partim de o seçim çevresinde seçimi kazanacağına inandıkları adayı gösterirler. Cumhurbaşkanımız ve partinin yetkili kurulları en doğru adayı seçecektir. Ankara'da AK Parti oylarında bir sıkıntı görünmüyor. Bunu da herkes görüyor zaten" diye konuştu.

Yeniden aday gösterilmesi halinde Ankara için bir hayali olup olmadığı sorusuna ise Başkan Tuna, "Doğmamış çocuğa don biçmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Varsayımlar üzerine de bir hesap yapmanın verimli olmadığı kanaatindeyim. Gerçekçi biriyim ve partim bir karar verir de beni aday gösterirse tekrar bir program yaparız o zaman yapılacak işleri değerlendiririz. Şimdiden nezaketen bunu söylemenin doğru olmadığını düşünüyorum" yanıtını verdi.

"Su fiyatlarında indirim"

17 Eylül'den itibaren su faturalarında uygulanmaya başlanan yüzde 17'lik indirime karşılık, su faturalarının hala yüksek olduğu yönünde vatandaşlardan gelen şikayetlerin gündemlerinde olduğunu açıklayan Tuna, "Su faturalarının, su fiyatlarının olabildiği kadar ucuz olmasını arzu ediyoruz. Bu konunda çalışmalarımız var. Suda indirim yaptık daha da indirim yapmayı düşünüyoruz, arzu ediyoruz. ASKİ yaklaşık 1.5 milyar liralık alt yapı ihalesi gerçekleştirdi. Su ve kanalizasyon yatırımları finanse edildikten sonra su fiyatlarını indirecek. Bu konuda çalışmalarımız var" dedi.

Akay Kavşağındaki içme suyu ve kanalizasyon hatları çalışmasını tamamladıklarını ve 15 noktada özellikle de su taşkınlarının yoğun olarak yaşandığı Mamak'ta çalışmaların tamamlanması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Tuna, Çubuk, Hatip ve Ankara çayına bağlanan kanalizasyonların kolektörlerle arıtma tesislerine götürülmesi konusunda çalışma başlattıklarını belirterek, "Ankara çayının pırıl pırıl akması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"4 yeni hayvan barınağı"

Tuna'nın bir başka müjdesi de Başkent'e kurulacak 4 yeni hayvan barınağı konusunda oldu. Hayvan hakları konusunda duyarlı olan vatandaşlara seslenen Başkan Tuna, yeni hayvan barınaklarını ve adreslerini ilk kez açıkladı. Tuna, "Şu anda Karataş bölgesinde yaklaşık 3 dönümlük bir orman alanında Orman Bakanlığımızdan bir arsa tahsis ettik. Büyük bir kompleks inşaatına başlıyoruz. Hastanesi, bakımı var tam bir yerleşim alanı olacak hayvanlar için. Sokak hayvanlarımız için rahat bir ortam sağlamış olacağız. Ayrıca Mamak'ta, Yenikent'i geçtikten sonra bulunan bir ormanlık alanda ve Keçiören Pursaklar'da yer alan orman alanında yer tahsisi düşünüyoruz. İlçe belediyelerle koordineli yürüttüğümüz bu çalışmalarla şehrin dört noktasında hayvanlarımıza yeni barınaklar yapacağız. Onlar da can taşıyor. Tabi sokakta başı boş gezen hayvanlar vatandaşlarımızı tedirgin ediyor. Biz de el ele vererek sokak hayvanlarının sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca sözümün arkasındayım hayvanların pet-shop'larda satılmasını uygun bulmuyorum. Evcil hayvan beslemek isteyenler varsa bizim barınaklarımızdan sahiplenirlerse bunun çok daha doğru ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Gelip alırlarsa çok memnun oluruz" diye konuştu.

"Eryaman Stadı için tarih"

Eryaman Stadı'nın ne zaman açılacağı yönündeki soruya da yanıt veren Başkan Tuna, çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğinin altını çizerek, tarih verdi. Tuna, "Kısa sürede, bir ay içerisinde futbol oynanabilecek hale gelecek. Biz burayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza devrediyoruz. İnşallah bir aya kadar da 22 bin kişi kapasiteli stat bitmiş olur. Ankaragücü'nün ciddi bir taraftarı ve marka gücü var. Bizim ve her Ankaralının Ankaragücü'ne milli bir duruş çerçevesinde sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Takımın yeni statta oynaması muhtemel görünüyor. Doğru olan da bu. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da buna müsaade edecektir. Zaten koltuklarını da sarı-lacivert yaptırdık" ifadelerini kullandı.

"Raylı sistemler"

Ankara için en büyük hayalini raylı sistemlerin yaygınlaştırılması olarak açıklayan Başkan Tuna, orta ve uzun vadede raylı sistemlerin olmazsa olmaz olduğuna dikkat çekerek, "Başkentimiz hızlı büyüyor, nüfusu artıyor. Alt yapı çalışmaları ve ulaşım noktasında raylı sistemlerin özellikle artırılması, yaygınlaştırılması gerekiyor ki ileriye dönük bir sorun olmasın. Bir yandan havaalanı metro çalışmalarında bir sıkıntı yok o çalışma devam ediyor. Yeni bulvarlar, yeni yollar açacağız ama raylı sistemler büyük şehirlerde çok önemli. Dünyada da bunu görüyoruz. Birçok yeri dolaştım, teknik adam olarak gözlemlerim ve incelemelerimde raylı sistemler ulaşımın olmazsa olmazı" diye konuştu.

Yeni Ulus Meydanı Projesi için başlanan sondaj çalışmalarının tamamlandığına dikkat çeken Başkan Tuna, ihale aşamasından sonra inşaata başlanacağının altını çizdi ve hava şartlarına bağlı olarak kış boyu devam edeceğini söyledi. Ankapark projesinde Hayvanat Bahçesi bölümü için teklif gelmediğini ancak Ankapark'ın işletmesi için sözleşme yapıldığını hatırlatan Başkan Tuna, oyuncakların teslim işleminin tamamlanmasının ardından firmanın açılacak dükkanlar için kiralama ve dekorasyon sürecine geçeceğini ifade etti. Vatandaşların öncelikli taleplerini dikkate aldıklarını vurgulayan Başkan Tuna, "Vatandaşımızın içinden geldik vatandaşımızın içinde de yürüyoruz. Vatandaşımız bizi sağ olsun hep sevdi biz de onları seviyoruz. Kalpten kalbe yol vardır kalpleri yönlendiren Cenab-ı Haktır. Bunun hesabı olmaz. Bizi seven vatandaşlarımıza da sevmeyen vatandaşlarımıza da selam söylüyorum" dedi.