Başkan Tuna'ya “ahilik” ziyareti

Dr. Mustafa Tuna, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

“Ahilik Haftası” nedeniyle gerçekleşen ziyarette, yönetim kurulu üyelerinin talep ve isteklerini dinleyen Başkan Tuna, “Esnaf arasında sıkıntı olmayacak, makul ve yapılabilecek her türlü talebinizi olumlu karşılıyor ve yerine getiriyoruz. Onun dışında da istediğiniz ne varsa imkanlarımız ölçüsünde yapacağız” dedi.

“Ahi Evran Hz.'nden Allah razı olsun”

Başkan Tuna, “Bu geleneğimizi yaşattığınızdan dolayı Allah hepinizden razı olsun. Birlik ve beraberliğimizin temel taşı olan esnafımız, memleketi, vatanı, toprağı ve manevi değerleri için ne gerekiyorsa bugüne kadar yaptı. Onun sayesinde de zaten ecdadımızdan aldığımız emaneti bugüne kadar getirdik, bundan sonra da gelecek nesillere taşırız inşallah” dedi.

Esnafın toplumun lokomotifi konumunda olduğunu kaydeden Başkan Tuna, “Çoğu zaman hissedilmez ama birlik beraberliğimizin temel taşıdır. Gereken her yerde gereken fedakarlığı veren bir kesimdir” diye konuştu.

“Türkiye üzerinde oynanan ekonomik oyunlar geçecek”

“Bu memlekette çok sıkıntılar yaşandı geçti” diyen Başkan Tuna, son dönemde yaşanan dış kaynaklı ekonomik saldırılara yönelik şöyle konuştu:

“Bu topraklarda birlik ve beraberliğimizin hafif sallandığı zamanlarda çok ciddi problemlerle karşılaştık. Elhamdülillah bunların hepsini aştık, birlik beraberliğimiz şu anda sağlanmış durumda. Son 15 Temmuz hadisesi de bu birlik beraberliğimizle atlatıldı. Şu son ekonomik hadiselerle bizi dize getirmeye çalışıyorlar. Bunu da atlatacağız. Buna benzer çok sıkıntıyı atlattık. Bunun temelinde esnafımızın tüm toplumun en ince noktalarına kadar sirayet ederek, fedakarlık gösterip, birlik beraberliği sağlamasından kaynaklanıyor. Bu birlik ve beraberlik yabancılarda olmadığı için anlayamıyorlar. Döviz hikayesi de geçecek. Çok şeyler geldi geçti. Bizim birlik, beraberlik, dayanışma ve üretimimiz olduğu sürece bu sıkıntıların hepsini aşarız.”