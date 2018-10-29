Başkan Tuna'ya anlamlı ziyaret

Türk Konseyi Genel Sekreterliği görevine başlayan Baghdad Amreyev, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı makamında ziyaret etti.

Başkan Tuna, makamında kendisini ziyaret eden Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek, başarılar diledi. Ziyarette Amreyev, Başkan Tuna'ya İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması için bir de teklifte bulundu. İpek Yolu güzergahında yer alan başkentlerin bir araya gelerek zirve yapması önerisinde bulunan Amreyev'e Başkan Tuna, “Üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Türk dünyasının kültürel ve tarihsel açıdan tanıtımında önemli bir rol üstlenen konseyin projelerinde yer almaktan büyük onur duyarız” yanıtını verdi.

“Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü” kapsamında Başkent'te geleneksel hale gelen bir de resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan Başkan Tuna'ya Türk dünyasından ülkelerin konsey üyeleri yoğun ilgi gösterirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve çok sayıda davetli de resepsiyonda yer aldı.