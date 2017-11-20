Başkan Yaşar, 2 bin kişilik caminin temelini attı

Çakırlar Şehitler Camii ve Sosyal Tesisleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından Yenimahalle İlçesi Çakırlar mevkiine yapılacak caminin temelleri törenle atıldı. Törene Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Yenimahalle Müftüsü Sinan Kazancı, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Çakırlar Şehitler Camii ve Sosyal Tesisleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Basri Yüksel, dernek yetkilileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tekbirlerle kesilen kurbanın ardından caminin temelleri dualar eşliğinde atılırken Başkan Yaşar, caminin Yenimahalle’ye hayırlı olması temennisinde bulunarak desteği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Yaşar, “İbadethaneler huzur veren yerlerdir, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin tesis edildiği yerlerdir. Çünkü buralarda sevgi var, saygı var, barış var. Kavga dövüş yok, ötekileştirmek yok, kin yok. Benim kitabımda kul hakkı yemek yok, insana insanca yaşamanın bilincini vermek, onlara yol göstermek, yoldaş olmak var. Okullarımıza nasıl yardım ediyor, mahallelerimize nasıl aile hekimliği binaları, taksi durakları, spor tesisleri, kültür merkezleri kazandırıyorsak ibadethane ihtiyacı olduğunda ona da destek olacağız. Bu camimizin açılışını da inşallah hep beraber yapacağız” ifadelerinde bulundu.

4 bin metrekare alan üzerine projelendirilen ve 2018 yılı Haziran ayında bitirilmesi planlanan cami tamamlandığında 2 bin kişi aynı anda ibadet yapabilecek. Ayrıca; tesiste taziye evi, konferans salonu, misafirhane, derslik, kütüphane, lojman ve çay salonu da yer alacak.