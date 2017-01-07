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07 Ocak 2017 10:45

Başkan Yaşar Ankara Kitap Fuarında

Başkan Yaşar Ankara Kitap Fuarında

07 Ocak 2017 10:45

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Eylül Fuarcılık tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı’nın açılışına katıldı.
Stantları gezen Yaşar “Kitap tabiatı, çevreyi sevdirir. Bizlere sevgiyi, barışı, özgürlüğü aşılar. Şartlar ne olursa olsun okumalı ve okumaya teşvik etmeliyiz” dedi. Hikayeler bize ruh verir, romanlar biz bir başka çağa götürür diye sözlerini sürdüren Yaşar “Bütün bunlar çağdaşlaşmanın, toplumu bir arada tutmanın öğeleridir. Bu nedenle daha çok kitap okumalıyız. Genel ve yerel yönetimler olarak, okullarımızda kitap okumayı teşvik edecek çalışmalar yapmalı, daha fazla kütüphane açmalı, daha sık fuarlar düzenlemeliyiz. Barış, sevgi, birlik, kardeşlik, insan sevgisi, yurt sevgisi oradan gelecektir. Bu duygularla Yenimahalle’de kültüre, sanata, sanatçıya çok büyük destek sağlıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.
Kitap en iyi terapidir
Fuarın anlam ve önemini anlatan Eylül Fuarcılık Koordinatörü Gazeteci Yazar Remzi Çayır da cezaevinde geçen günlerini, yaşadığı sıkıntıları kitapla terapi ettiğini vurgulayarak “Kitap nankör değildir, kitap barıştır, kitap huzurdur” dedi.
Katkılar plaketle taçlandı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara’ da kültür, sanat ve edebiyata değer veren isimlere plaketlerinin verildiği açılışta Sanata verdiği desteklerden dolayı Ressam Halil Esen’e ve Ankara’nın tanıtımı için yaptığı çalışmalar için Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan’a plaketlerini verdi.
Yaklaşık 250 yayınevinin katıldığı fuar; ATO Congresıum’da 15 Ocak Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.



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