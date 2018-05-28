Başkan Yaşar, Ankara Kulübü’nün Genel Kurulu’nda

Ankara Konağı Fethi Yaşar Salonu’nda Şevket Bülent Yahnici’nin Divan Başkanlığı’nda 11 maddelik gündemle toplanan Genel Kurul Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Faaliyet Raporunun okunmasıyla başladı.

Katılımcıları selamlayan ve Genel Kurulun hayırlı olmasını dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkeler artık başkentleriyle anılıyor. Avrupa’da da Asya’da da bu böyledir. Ne yazık ki Türkiye Başkentiyle anılır noktada değil. Genel idareden hak ettiği payı alamıyor. Hala Ankara’mız yerel yönetimlerde kaynakları verimli kullanılan bir il değil. Küçücük bir yağmurda başkentin göbeği sele teslim oluyor. Sorunlarımız büyük ama bu sorunları ayrışarak, bölünerek çözemeyiz. Öz Ankaralı, Ankaralı diye bir şey yok. Burada yaşayan herkes Ankaralı ve birlikte sorunlarımızı çözeceğiz. Allah korusun Suriye’nin başına gelen bizim başımıza gelirse bizi kabul edecek devlette yok. Onun için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyete ve onun değerlerine sonsuza dek sahip çıkacağız” dedi.

"STK’lar kimsenin arka bahçesi olmamalı"

Ankara Kulübü’nün Ankara için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunun da altını çizen Başkan Yaşar, “Ankara Kulübü her şeyden önce cumhuriyetin Başkentine, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan bir kuruluştur. Ankara’nın ekonomisine, kültürüne, sanatına, sporuna sahip çıkan ve dertlerini yerel ve genel idareye en doğru şekilde yansıtan bir kuruluştur. Keşke bütün Sivil Toplum Örgütleri bu çizgide olsa. Çünkü STK’ların ne kadar güçlü, dürüst, kendini ifade edebilir olursa kendilerine de ülkesine de o kadar faydalı olur. Yani STK’lar kimsenin arka bahçesi de olmamalı yancısı da olmamalıdır. O zaman bu ülkenin geleceğine de kendi geleceğine de en büyük hizmeti yapmış olur” dedi.

Hedef 5 bin Seymen 2 bin Bacıeren

25 Mayıs 2015’den bu yana derneğin çalışmalarını slayt sunum üzerinden anlatan ve bugüne kadarki süreçte verdiği desteklerden dolayı Başkan Yaşar’a teşekkür eden Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan da Ankaralılara; "Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılı olan 27 Aralık 2019’da 5 bin seymen, 2 bin Bacıeren hedefliyoruz. Geleneksel kıyafetlerinizi hazırlayın sizleri de aramızda görmek istiyoruz" diye seslendi.