Başkan Yaşar, Balalılarla buluştu

Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cumhur Acar ve yönetimi, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Yenimahalle Belediyesinin Balalı bürokratlarını Kaşıbeyaz Restaurant’ta verdiği kahvaltıda ağırladı. Başkan Yaşar’la bir araya gelmekten ötürü duydukları memnuniyeti ifade eden Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Acar, hemşehri derneklerine vermiş olduğu desteklerden ötürü Yaşar’a teşekkür etti. Başkan Yaşar ise, “Herkes yetkileri ölçüsünde görevini layıkıyla yaparsa vatandaş kazanır, Ankara kazanır. Önemli olan Ankara’nın birkaç ilçesinin güzel olması değildir önemli olan Ankara’nın güzel olmasıdır” dedi.

Yenimahalle’de çok sayıda Balalı vatandaşın ikamet ettiğine dikkat çeken Yaşar, “Bölgemizde çok sayıda Balalı vatandaşımız ikamet ediyor. Bana her zaman destek verdiler. Ben de kimseyi ayırt etmedim, bana oy verene de vermeyene de hizmet ettim. Birlik ve beraberliği sağlamada STK’lar önemli bir görev üstleniyor. Hemşehri dernekleri kendi aralarında örgütlenerek kültürel bağları koruyor. Bu yüzden desteklerimiz sürecek. Önceden Ankara’da Yenimahalle konuşulmazdı. Bugün Yenimahalle sadece Ankara’da değil, Türkiye’de projeleriyle ses getiriyor, örnek alınıyor. Zor bir iş yapıyoruz. Ama sokağa çıktığımda vatandaşın beni sevgiyle, saygıyla karşılaması bana güç veriyor, heyecan veriyor, mutluluk veriyor. İnşallah bu başarı çizgisini biz de, bizden sonra gelenler de devam ettirecek. Bizim isteğimiz Ankara’nın her yeri, Türkiye’nin her yeri güzel olsun. Güzel çalışmalar yapılırsa Ankara kazanır. Herkes çalışmalı, görevini layıkıyla yerine getirmeli. Devletimize, milletimize sahip çıkacağız. O zaman geleceğimiz daha aydınlık olur” ifadelerini kullandı.