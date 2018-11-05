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Başkan Yaşar, Başkent ekibini yine yalnız bırakmadı

Ankaragücü’nün her zaman yanında olan, kulübe desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Osmanlı Stadı’nda oynan Kayserispor-Ankaragücü müsabakasında da Başkent ekibini yalnız bırakmadı.

Ankaragücü'nün her zaman yanında olan, kulübe desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Osmanlı Stadı'nda oynan Kayserispor-Ankaragücü müsabakasında da Başkent ekibini yalnız bırakmadı.


Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kayserispor'u 3-1 yendi. Maçı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ile birlikte izledi. Taraftarlar arasında yerini alan ve maçı soluksuz izleyen Başkan Yaşar, gelen her golle büyük sevinç yaşadı.


Ankaragücü'ne 3 puanı getiren golleri Mustafa El Kabir, Ricardo Faty ve Kubilay Kanatsızkuş atarken Kayserispor'un maçtaki tek golünü ise penaltıdan Chery kaydetti. Konuk ekipte Kana-Bıyık 75. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.


Geçtiğimiz hafta da Fenerbahçe deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen ve son 2 maçından 6 puan çıkaran Ankaragücü, Kayserispor'u da 3-1 mağlup ederek ligde üst üste 3. maçını kazandı. MKE Ankaragücü bu sonuçla 19 puanla 5. sıraya yükseldi.

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