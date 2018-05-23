Başkan Yaşar BAŞKON üyelerini iftarda ağırladı

BAŞKON Genel Başkanı Mehmet Akyol’un ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel iftar yemeğine Başkan Yaşar’ın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek yöneticileri ve BAŞKON ailesi katıldı. Sefa Varlık hocanın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan davette oruçlar dualar eşliğinde açıldı.

Filistin’de yaşananları kınayan ve hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ramazan ayı birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma ayıdır. Bu mübarek ayda kin ve nefretten uzak durmalıyız. Birbirimize daha saygılı, merhametle yaklaşmalıyız. Bu Ramazan’ın birliğimize, kardeşliğimize, hemşehrilik bilincinin artmasına vesile olmasını, tuttuğumuz oruçların, yaptığımız duaların, kıldığımız teravihlerin, yapılan hayırların kabul olmasını diliyorum. Hangi dilden, dinden, ırktan, mezhepten olursak olalım yaşayacağımız tek yer var, o da Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu cumhuriyet hepimizi birleştirecek. Sivil toplum örgütlerine ve hemşehri derneklerine de bu noktada büyük görevler düşüyor” dedi.

Gazeteci-Yazar Mehmet Akyol da katkılarından dolayı BAŞKON ailesi adına Başkan Yaşar’a teşekkür etti.