Başkan Yaşar, Batıkent ve Demetevler'i gezdi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Batıkent ve Demetevler'de bulunan esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ve belediye meclis üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen esnaf ziyaretinde, dükkan sahipleri ve vatandaşla ülke sorunları ve mahalle halkının ihtiyaçları konuşuldu.

"Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız"

Türkiye'nin ekonomik bir darboğaz içinde olduğunu ve bunun etkilerinin günlük hayatta giderek daha fazla hissedildiğini söyleyen Yaşar, “Vatandaşımızın büyük sıkıntılar yaşadığı şu süreçte, herkes üzerine düşeni yapmalı, birlik ve beraberlik içerisinde emek vererek, üreterek, bu zor günleri atlatmalıyız. Hepimiz israftan kaçınmalı, tasarruf etmeliyiz. Bu konuda özellikle devleti yönetenlere büyük iş düşüyor. Her kurumda tasarruf edilmeli, gereksiz israflardan kaçınmalı ve en başta denetlenmeliyiz. Her kurum hesap vermelidir. Vatandaşın verdiği vergi nereye harcanıyor? Yetkili kurumlar tarafından denetlenmeli ve hesap verilmelidir. Hesap verilebilir düzeni sağlayamadığımız sürece, ülkemizde huzur ve güven ortamının oluşturulması mümkün değildir” diye konuştu.

Krizden çıkmanın yolunun daha çok üretmek olduğunun altını çizen Yaşar, “Türkiye'nin bu krizi kendi ayakları üzerinde durarak atlatması gerekir. Dış borcumuz artarak devam etmiş ve faizi ödenemeyecek konuma gelmiştir. Borçlanarak değil üreterek kazanırız. Üzerinde düşünmemiz gereken öncelikli konu tarım ve hayvancılıktır. Neye ihtiyacımız varsa her şeyi dışarıdan satın alıyoruz. Hayvancılık deseniz yine aynı durumlar geçerli. Satın aldığınız ette hastalık çıkıyor, vatandaşın sağlığı tehlikeye atılıyor. Hükümet yetkililerinin ivedilikle tarım ve hayvancılık politikalarını yeniden gözden geçirerek, sil baştan bir planlama yapılarak, yerli üretim teşvik edilip, çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın sıkıntıları giderilmelidir” dedi.

Dolmuşçulardan Yaşar'a teşekkür

Kahvehanelerde vatandaşla sohbet eden ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Yaşar, Yenimahalle-Demetevler hattında çalışan dolmuş şoförleri ile görüşerek sıkıntılarını dinledi. Dolmuş esnafı adına konuşan Murat Kütükçü, “Zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a, Çakırlar bölgesinde bizim için yapılması planlanan dolmuş durağı için ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.