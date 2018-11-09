Başkan Yaşar, Dünya Şehircilik Günü'nü kutladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “8 Kasım Dünya Şehircilik Günü”nü kapsamında belediyenin Kentsel Dönüşüm, İmar ve Şehircilik ile Emlak İstimlak Müdürlüğünde görev yapan personelle bir araya geldi. Yaşar, "İhtiyacımız, daha temiz hava, daha geniş yeşil alanlar ve tüm canlılar için daha güzel kentlerdir. Yapılan planlara uyulmaması nedeniyle Ankara plansız bir şehir haline geldi. Sanayisi hızla gelişirken yaşam alanları daraldı ve şehrimizin dört bir tarafı fabrikalarla çevrildi. İnsanların nefes alabilecekleri bir yer kalmadı. İmar planlarındaki düzensizlik oksijen alanlarımızı hızla yok etti. AVM'ler çoğaldı. Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm haline geldi. Bunun yanında Ankara'da meydan sıkıntısı var. Neden meydan yapılmıyor? Meydanlar demokrasinin beşiğidir" dedi.

2 milyon 153 bin metrekare yeşil alan

Konuşmasında Yenimahalle'nin 10 yılda geldiği noktadan da bahseden Yaşar, "Göreve geldiğim günden bu yana sizlerle birlikte herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir kent inşa etmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız başarıyla devam ediyor. Yenimahalle'nin şu anki durumu ortada. Örnek bir ilçe haline geldik. 2018 yılı itibariyle şu anda Yenimahalle'ye toplamda 2 milyon 153 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Ağaçlandırma alanlarıyla birlikte 416 parkımız var. Macun Mahallesi, kentsel dönüşüm yaşadı. Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi ise benim 3'üncü dönemimi yapmak istememin en önemli sebeplerinden. Yamaçevler projesini tamamlayarak, Yenimahalle'de gecekonduyu tarihe gömeceğiz" diye konuştu.