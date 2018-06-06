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06 Haziran 2018 11:38

Başkan Yaşar EGEM Platformu üyelerini iftarda ağırladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, EGEM Platformu üyelerini iftarda ağırladı.

Başkan Yaşar EGEM Platformu üyelerini iftarda ağırladı

06 Haziran 2018 11:38

Yaşar, "Barış ve kardeşliğin egemen olduğu topraklarımızda birlik ve bütünlüğümüzün sonsuza kadar korumalıyız’’ dedi.


Ege Bölgesi kültürünü Ankara’da tanıtmak ve bölge ile ilgili projelere destek vermek için kurulan EGEM Platformu’nun geleneksel iftar yemeği, Yenimahalle Belediyesi ilkadım Salonu’nda yapıldı. Kur’an tilaveti ile başlayan programda kendisi de bir Egeli olan Başkan Yaşar, davetlilerin Ramazan ayını kutlayarak, ’’Ramazan barış ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı bir aydır. Ramazan ayı hoşgörü, sevgi, kardeşlik ayıdır. Ancak maalesef son yıllarda Ramazanlar ne Türkiye’de ne de İslam aleminde huzur içerisinde geçmiyor. Ramazan’ı bile olması gerektiği gibi manevi duygularla yaşayamıyoruz. Barış ve kardeşliğin egemen olduğu topraklarımızda birlik ve bütünlüğümüzü sonsuza kadar korumalıyız. Bizim farklılıklarımız zenginliğimizdir. Bugün İslam dünyasına baktığımızda bir tarafta açlık, bir tarafta kavgalar görüyoruz. Tek dileğimiz bunların biran önce son bulmasıdır’’ ifadelerini kullandı.


’’Ege, bu ülkede birlik, beraberlik ve kardeşliğin teminatıdır’’ diyen İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve EGEM Platformu Dönem Başkanı Yasin Aksu da, platform çalışmalarından ve platformun gelecek projelerinden bahsederek, davetlilerin Ramazan ayını kutladı.




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