Başkan Yaşar, eğitim gönüllülerinin yanında

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) tarafından hayata geçirilen “Okuma Alışkanlığını Yaygınlaştırma” Projesi'nin tanıtım toplantısında eğitim gönüllülerini yalnız bırakmadı.

BAŞKON Başkanı Mehmet Akyol'un ev sahipliğinde Kent Otel'de düzenlenen tanıtım yemeğine Başkan Yaşar'ın yanı sıra Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, milletvekilleri ve eski bakanların da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine muhakkak çıkaracağız

Halkın okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacı ile geliştirilen projenin sunumu ile başlayan programda konukları selamlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Bizim yüce kitabımız ‘Oku' diye başlıyor. Gazi Mustafa Kemal de yeni cumhuriyeti eğitimle başlattı. O günkü şartlarda bile en büyük bütçe eğitime ayırıldı. Hepimiz okuyacağız. Okuyarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine muhakkak çıkaracağız” dedi.

Okumadan gelişme, üretim, sanayi, kardeşlik, sevgi, barış olmaz diye sözlerine devam eden Yaşar “Daha çok okuyacağız, kendimizi yenileyeceğiz ve geleceğe daha aydınlık bir şekilde hazırlanacağız. 10 yıldır Yenimahalle'deki tüm okullarımızı özel okulların seviyesine çıkarabilmek için belediye olarak seferber olduk. Okul öncesi eğitim de bizim işimiz değil, öyle olmasına rağmen bugün ilçemize 10 adet kreş yaptık, 2 binden fazla öğrencimizi geleceğe hazırlıyoruz. Kütüphanemiz yoktu, bugün 10'a yakın bölgemizde etüt merkezlerimiz ve kütüphanelerimiz var. Belediye bünyemizde 650 eğitmene istihdam sağlıyoruz. Zamanında okuma fırsatı bulamamış yurttaşlarımıza okuma-yazma kursları vermeye devam ediyoruz. Eğitime destek vermek geleceğe, barışa sevgiye, üretime, adaletli bir ülkenin yapılaşmasına destek vermektir. Onun için bu çabayı gösteren BAŞKON'a, yönetimine ve katkı veren tüm belediye başkanı arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.