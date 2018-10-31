Başkan Yaşar, GİMAT esnafına konuk oldu

GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, yönetim kurulu üyeleri ve esnaflar ile birlikte kahvaltı yapan Başkan Yaşar, esnaf tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Konuşmasında kanunlar çerçevesinde her zaman esnafın yanında olduğunu vurgulayan Yaşar, “Benim hayat görüşüm insanları ayrıştırmak, ötekileştirmek değil. Benim görüşüm bu Cumhuriyetin içerisinde yaşayan insanların kardeşçe önünü açmak. Yıllardır ticarette de, özel hayatımda da, belediye başkanlığı yaptığım günden bugüne kadar da bunu yaptım. Kapımı herkese açık tuttum. Ben sizin içinizden biri olarak belediye başkanı oldum. Esnaflıkta yaşadığım ya da gördüğüm sıkıntıları esnafa belediye tarafından yaşatmamak için bana verilen yetkiyi kullandım, elimden gelini yaptım. Zabıtalarımıza esnafa ve vatandaşa nasıl muamele yapılacağını öğretmeye çalıştık. İşini hakkıyla yapan, dürüst esnaf başımızın tacıdır. Sadece halkın sağlığı ile oynayana affımız yoktur” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana Yenimahalle'nin çok yol katettiğini de kaydeden Yaşar, “Ben vatandaşa hizmet etmek için bu göreve geldim. Yenimahalle 2009'daki Yenimahalle değil. Sosyal kültürel alanlarıyla, spor salonlarıyla, havuzlarıyla, eğitime verdiği destekle, çevre düzenlemesiyle Yenimahalle başarılarıyla adından söz ettiriyor. Bunu kaynakları verimli kullanarak başardık. Yenimahalle'de ne yaptıysak halk kazandı. Halkın yararına olmayan hiçbir işe imza atmadım” diye konuştu.

“Geçici çözümler değil kalıcı çözümler üretilmelidir”

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu döviz kuru dalgalanmasından da bahsederek, “Türkiye üretmeli” diyen Yaşar, “Şuanda Yenimahalle'de kapatılan dükkan sayısı açılandan daha fazla. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bu dalgalanmayı aşmanın yolu üretmek ve ülkemizi sevmek. Devletin şuanda yapması gereken şey üretimi desteklemektir. Geçici çözümler değil kalıcı çözümler üretilmelidir” dedi.

Kahvaltının ardından Başkan Yaşar, GİMAT'da bulunan bazı dükkanları gezerek esnafa hayırlı işler diledi.