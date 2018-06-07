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07 Haziran 2018 11:02

Başkan Yaşar İkinci Bahar müdavimlerini ziyaret etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ikinci baharını yaşayan Yenimahallelilerin hiç boş bırakmadığı Batıkent Meydan AVM İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Yaşar İkinci Bahar müdavimlerini ziyaret etti

07 Haziran 2018 11:02


Yenimahalle Belediyesinin 50 yaş üstü vatandaşlara yönelik hizmete sunduğu İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri, Ramazan ayında da sakin bir ortamda gazete ve kitap okuyup arkadaşlarıyla sohbet etmek isteyenleri ağırlamaya devam ediyor. Yenimahalle’de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan merkezde zaman zaman vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yaşar, “Bu ülkeye hizmet etmiş, emek vermiş sizlerin emekli olunca evlerinizde oturmanızı ya da kahve köşelerinde vakit öldürmenizi istemiyorum. Ülkece birliğe, beraberliğe, samimi dostluklara ihtiyacımız var. Öyle bir hale geldik ki vatandaşlarımız karşı komşusuna günaydın demekten imtina ediyor. İnsanlara selam vermekten kaçmayın. Bu tesislerimizde lütfen bir arada olun, sohbet edin, gazete, kitap okuyun. Çayımızı, kahvemizi için, birbirinizin hatırını sorun” dedi.


İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezi müdavimleri, “Geliyoruz, sigara dumanından uzak, üstelik hiç para harcamadan çay, kahve eşliğinde yeni arkadaşlar ediniyoruz. Allah sizden razı olsun” diyerek Başkan Yaşar’a hem çat kapı ziyareti hem de açmış olduğu sosyal tesisler için teşekkür ettiler.




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