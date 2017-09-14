Başkan Yaşar, İvedik OSB yönetimi ile kahvaltıda buluştu

Teknopark Ankara da ilçemize çok yakıştı" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ve yönetim kurulu üyelerini kahvaltıda ağırladı. Heyetle bölge yatırımlarını ve sanayi bölgesindeki çalışmaları değerlendiren Başkan Yaşar, kahvaltının ardından konuklarının daveti üzerine Mayıs ayında birinci etabı tamamlanan Teknopark Ankara’yı ziyaret etti.

Başkan Yaşar’ın ev sahipliğinde belediye hizmet binasında düzenlenen kahvaltıya Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve Hüseyin Boran da katıldı. Kahvaltı sofrasında sanayinin ve sanayicinin durumunu değerlendirerek yapılması gerekenleri masaya yatıran heyet, günün ilerleyen saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Teknopark Ankara’yı da ziyaret eden Başkan Yaşar, merkez içerisinde yerini alan firmaları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Teknopark Ankara’nın bölge firmaları için Ar-Ge ve inovasyon açısından önemli olduğunu söyleyen Başkan Yaşar, “Yenimahalle, ticaret ve sanayi bakımından önemli merkezleri barındırıyor. Yenimahalle’de bulunan sanayi bölgelerimiz Ankara’nın hatta tüm ülkenin sanayisine çok büyük katkılar sağlıyor. Teknopark Ankara da ilçemize çok yakıştı. Ankara’mız ve ülkemiz için hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

Teknopark Ankara’yı Yaşar’a gezdirirken bilgiler veren İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin de, 80 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve yapımına 250 milyon lira harcanan Teknopark Ankara’nın birinci etabında, üretilebilir uygulama atölyeleri ve akredite test merkezinin yanı sıra tasarım, prototip, sanal gerçeklik, girişimcilik merkezleri, showroom, ortak seminer salonları, üretim ve sosyal donatı alanlarının yer aldığını dile getirdi. Teknoparkın ikinci etap çalışmalarının 2018’de başlayacağını ifade eden Gültekin, bu hazırlıklar tamamlandığında tüm bölgenin 150 bin metrekarelik kapalı alana erişeceğini belirtti.