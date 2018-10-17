Başkan Yaşar kadınları yalnız bırakmadı

Gelirinin büyük bir kısmı kadın sığınma evine aktarılacak olan sergiyi ev sahibi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ile birlikte açtı.

Kadın ressamlar, cinsel tacize, kadına şiddete, çocuk istismarına dur demek, Türkiye'nin kanayan yarasına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu'nda bir sergi açtı. Serginin açılışını yaparak sanatçıları tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kadına şiddet konusunda Türkiye'nin sicilinin iyi olmadığını dile getirdi. Avrupa'da birçok ülkede yokken Türkiye'deki kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğini kaydeden Yaşar, “Kadına yönelik şiddet olayları her geçen gün artıyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına yaklaştığımız şu günlerde töre cinayetlerinin devam etmesi içimizi acıtıyor. Çağdaş bir toplum olacaksak önce kadınlarımızı sevmeliyiz, onlara hürmet etmeli ve öne çıkarmalıyız” diye konuştu.

Yaşar, açılışın ardından sergiyi gezerek çalışmaları yakından inceledi. 60 kadın sanatçıya ait yağlı boya, sulu boya, seramik, akrilik ve keçeden oluşan 71 eserin yer aldığı karma sergi, 24 Ekim Çarşamba gününe kadar Başkentli sanatseverleri ağırlayacak.