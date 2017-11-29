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29 Kasım 2017 11:28

Başkan Yaşar, KAFFED’in Olağan Genel Kuruluna katıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kafkas Dernekleri Federasyonunun (KAFFED) 8’inci Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Başkan Yaşar, KAFFED’in Olağan Genel Kuruluna katıldı

29 Kasım 2017 11:28

Kurulda bir konuşma yapan Başkan Yaşar, “Çerkezler, hem yaşadıkları ülkeleri olan Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılıkları nedeniyle hem de Kafkasların kartalları olarak tarihsel vatanlarına bağlılıkları ile takdiri hak ederler” dedi.


KAFFED 8’inci Olağan Genel Kurulu, Tes-İş Sendikası Konferans Salonu’nda yapıldı. Genel kurula katılarak bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Dünyanın dört bir yanına dağılmak zorunda kalmış, sürgünden, acıdan, vatan hasretinden yeteri kadar payını almış olan Çerkez dostlarımın binlerce kilometre ötedeki anayurtları için kalplerindeki sürgün hiç bitmedi ancak sizler de bu vatanın, bu toprakların ayrılmaz bir parçası oldunuz. Vatan kaybetmenin, işgalin acısını bilen siz Çerkezler yiğitliklerini ve gözüpekliklerini Kurtuluş Savaşımızdan da esirgememişlerdir. Çerkezler hem yaşadıkları ülkeleri olan Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılıkları nedeniyle hem de Kafkaslar’ın kartalları olarak tarihsel vatanlarına bağlılıkları ile takdiri hak ederler” diye konuştu.


Çerkezlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin asli mensupları olduğunu ve Kurtuluş Savaşı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e büyük destek olduklarını belirten Yaşar, “Ben bu ülkenin kuruluş değerlerine sonuna kadar bağlı ve bu değerlerin korunması gerektiğine yürekten inanan bir yerel yönetici olarak bugün aranızdayım. Benim inandığım değerler her türlü emperyalizmi reddeder, milli iradenin her türlü iradenin üstünde olduğuna, demokrasiye, kültürel çeşitliliğe, Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan herkesi Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşı olarak görmeyi, farklılıkları ise zenginlik olarak kabul eder. Çerkezler bu ülkenin asli evlatlarıdır. Çerkezler hem asli vatandaşlarımızdır hem de zenginliğimizdir” diye konuştu.



"Çerkez dili ve kültürü tehlike altında"


KAFFED Başkanı Yaşar Arslankaya ise, eşsiz bir dil, kültür ve yaşam biçimi olan Çerkezlerin bugün dilinin, kimlik ve kültürünün yok olma tehlikesi altında olduğunu hatırlatarak, her toplum gibi Çerkezlerin de kendi kimliğini koruma, dilini ve kültürünü yaşatma hakkı bulunduğunu belirtti. Devletten beklentilerini anlatan Arslankaya, "Temel hak ve özgürlükleri esas alan, insana saygılı bir anayasal zemin sağlanmalı, kimlik ve kültürel haklar güvence altına alınmalı, anadilde eğitim yaşama geçirilmeli, TRT tarafından Çerkezlerin TV ve radyo yayınları yapılmalı, Çerkez kültürüne yönelik sivil toplum kuruluşları desteklenmelidir. Soykırım tanınmalı ve dönüş hakkı desteklenmelidir. Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri ile ilişkiler güçlendirilmeli ve Abhazya ve Güney Osetya tanınmalı, bu ülkelere doğrudan ulaşım hakkımız güvence altına alınmalıdır" dedi.


Konuşmaların ardından tek liste ile girilen seçimde Yaşar Arslankaya ve ekibi yeniden yönetime getirildi.




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