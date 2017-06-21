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21 Haziran 2017 11:29

Başkan Yaşar, Karslılarla iftar yaptı

Her gün bir mahalleye konuk olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bu kez de yüzlerce Karslı ile iftar yaptı.

Başkan Yaşar, Karslılarla iftar yaptı

21 Haziran 2017 11:29


Kars, Ardahan ve Iğdırlılar Birliği Dayanışma Platformu ve Kars Akyaka Derneği tarafından Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu’nda iftar programı düzenlendi. Yenimahalle’de Ramazan’ın dolu dolu geçtiğini hatırlatan Yaşar, “Yenimahalle halkı benim ailem gibi. 11 ayın sultanı Ramazan’ı hemşehrilerimle geçirmek benim için büyük mutluluk. Gerek mahalle iftarlarımızda gerekse de belediye salonlarında düzenlediğimiz iftarlarda bugüne kadar binlerce kişiyi aynı softanın etrafında buluşturduk. Ramazan’ın coşkusunu, bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Bugün de siz Karslı hemşehrilerimle iftar yapmaktan onur duyuyorum” ifadelerinde bulundu.


Kars, Ardahan ve Iğdırlılar Birliği Dayanışma Platformu Başkanı Sebahattin Şengül ise kendilerini iftar sofrasında ağırlayan Yaşar’a teşekkür ederek “Fethi Yaşar, siyasi görüşüne bakmadan herkesi kucaklayan bir belediye başkanıdır. İnsan odaklı başarılı projeleriyle herkes tarafından sevilen başkanımızın biz Karslıların gönlünde de yeri ayrı” diye belirtti.


İftara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Milletvekilleri Candan Yüceer, Murat Emir, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Yenimahalle Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüreğir ve çok sayıda Karslı katıldı. Program sonrası Yaşar’a üzerinde 1995’ten beri her gün Kars’ta doğaya yansıyan Atatürk silüetinin yer aldığı tablo armağan edildi. (JA-BT-Y)




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