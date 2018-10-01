Başkan Yaşar M-LEAD dersinde

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mektebim Koleji tarafından hayata geçirilen yeni eğitim modeli M-Lead (Yönetim-Liderlik, Girişimcilik ve Gelişim) dersi kapsamında Batıkent Kampüsü'nün konuğu oldu.

Kampüs Müdürü Aysun Yılmaz'ın ev sahipliğinde okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yaşar, belediye başkanı ve işadamı kimliğiyle çocuklara girişimcilik ve yerel yönetimleri anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı çerçevesinde ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerine genel ve yerel idareleri anlatan Yaşar, 7, 9 ve 10'uncu sınıflara da girişimcilik hakkında bilgiler verdi.

"Ülkenin geleceği sizlersiniz"

Hayattaki başarının okulda başladığını ifade ederek öğrencilerle sohbet eden Yaşar “Sizler başarılı olmak zorundasınız. Bu ülkenin aydınlık geleceği sizlersiniz” dedi.

Başkan Yaşar “Eğitim bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Eğer çocuklarımızı, gençlerimizi sağlıklı bir eğitimle yetiştirilemezsek sağlıklı bir toplumu da oluşturamayız. Sizler soran, sorgulayan, üreten, fikirlerini özgürce ifade edebilen bireyler olmalısınız” diye konuştu.

"Belediyecilik yol, kaldırım işi değil, bir yaşam biçimidir"

Yerel yönetimlerin yetkileri kapsamında yapması gerekenleri de tek tek sıralayan Yaşar, Yenimahalle'de yapılan çalışmalardan da örnekler verdi. Yaşar, “Belediyecilik yol ve kaldırım işi değil, bir yaşam biçimidir. Çünkü evinizin içi altın da kaplı olsa pencereden kafanızı uzattığınızda sosyal yaşam yoksa etrafınızda nefes alacak donatı alanları, spor merkezleri, kültür merkezleri yoksa yaşadığınız yer hapishane olmaktan ileri gidemez. İşte bizim işimiz sizlerin yaşam alanlarını güvenli, keyifli, huzurlu kılmak, yaşamaktan mutlu olduğunuz şehirleri hazırlamaktır” dedi.

Öğrencilerden gelen soruları da tek tek yanıtlayan Başkan Yaşar'a programın sonunda minik bir öğrenci okul yönetimi adına çiçekle teşekkür etti.