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Başkan Yaşar, muhtarlarla buluştu

Muhtarlarla sık sık bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Muhtarlar Derneği tarafından İvedik Köy Konağı’nda gerçekleştirilen “İskilip Dolması Yemeği”ne katıldı.

Muhtarlarla sık sık bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Muhtarlar Derneği tarafından İvedik Köy Konağı'nda gerçekleştirilen “İskilip Dolması Yemeği”ne katıldı.


Yemek'te Yaşar'a eşi Azize Yaşar, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu ve Başar Bal da eşlik etti.


Kazanı ilk açan Yaşar oldu


Muhtarların yoğun ilgisiyle karşılanan Yaşar'a İskilip Dolması ikramı öncesinde, geleneksel hale gelmiş kazan açma töreni gerçekleştirildi. Törende Başkan Yaşar, yaklaşık bir gün susuz olarak buharda pişirilmiş yemeğin kazan kapağını açtı.


Ardından muhtarlarla birlikte İskilip Dolması'nın tadına bakan Yaşar, yemekte seslendiği muhtarlara “Sizler demokrasinin ilk ayağısınız” dedi.



“Belediye Başkanlığı siyaset yapma makamı değildir”


Başkan Yaşar, “Büyük bir kenti yönetiyorsunuz her yere yetişme, her eksikliği görme şansınız olmuyor. İşte bizim göremediğimiz, yetişemediğimiz noktalarda muhtarlarımız devreye giriyor. Sizler bizlerle vatandaş arasında o bağı kuruyorsunuz. Hep birlikte güzel işler yaptık. 2009'un Yenimahalle'si ile bugünün Yenimahalle'si ortada. Biz halka hizmeti ibadet olarak gördük. Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle yaratmaya çalıştık. Ben tüm vatandaşlarıma eşit mesafede yaklaştım, kimseyi ayırt etmedim. Herkes görevini bilecek. Belediye Başkanlığı siyaset yapma makamı değildir. Aynı şekilde muhtarlık da öyle” diye konuştu.



Muhtarlardan Yaşar'a teşekkür


Yaşar'a muhtarlara verdiği değerden dolayı teşekkürlerini sunan Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek ise, “Yenimahalle'nin muhtarları olarak her zaman yanınızdayız. Biz bugün Yenimahalle sokaklarında göğsümüzü kabartarak geziyorsak bu sizin ve ekibinizin bize verdiğiniz değer sayesindedir. Muhtarların işlerini kolaylaştırmak için elinizden geleni yaptınız. Muhtarlar adına yemeğimizi şereflendirdiniz, teşekkür ediyoruz” dedi.

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