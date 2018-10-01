Başkan Yaşar, Nevşehirlilerin misafiri oldu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Nevşehirli Dernekler Federasyonu'nun misafiri oldu.

Federasyonun daveti üzerine Keçiören Ayvalı Mahallesi'ndeki federasyon binasında Nevşehirli mahalle sakinleriyle kahvaltı yapan Başkan Yaşar, “Hiçbirimiz dinimizi, dilimiz, ırkımızı, mezhebimizi kendimiz seçmiyoruz. Bu ülke hepimize yetecek kadar büyük ve bereketli topraklara sahip. Herkesin bir dünya görüşü var. Siyasi kimliklerimizi kenara bırakıp, birlik ve kardeşlik içinde yaşamalıyız” dedi.

Mahalle sakinleri kardeşlik sofrası kurdu

Federasyon Başkanı Mehmet Eren'in ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıya; Başkan Yaşar'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, federasyon yönetim kurulu üyeleri, mahalle muhtarları ve Ayvalı Mahallesi'nde ikamet eden Nevşehirli yurttaşlar katıldı.

Mahalle sakini kadınların evlerinde hazırladıkları birbirinden güzel kahvaltılıklar, gözleme ve börekler hep birlikte keyifle yenirken, koyu sohbetler yapıldı. Siyasetten uzak kahvaltı sofrasında birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik vardı.

Nevşehirlilerden Yaşar'a tam destek

Ankara'da 125 bin Nevşehirli vatandaşın ikamet ettiğini, bunların 25 bininin Yenimahalle sınırları içerisinde yaşadığını anlatan Federasyon Başkanı Mehmet Eren, “Bizler Keçiören bölgesinde olmamıza rağmen sizi çok iyi tanıyor ve çok seviyoruz. Sadece Yenimahalle için yaptıklarınız değil, birleştirici kimliğinizle tüm Başkent'e verdiğiniz samimi mesajlar gönüllerimizde yer buldu. İyi ki varsınız, iyi ki bugün de yanımızdasınız” diye konuştu.