Başkan Yaşar, öğretmenleri yalnız bırakmadı

İlkadım Salonu’nda düzenlenen yemeğe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal da katıldı. Keyifli bir akşam yemeği yiyen öğretmenler, çalınan müziklerle doyasıya dans edip eğlendi.

Gecede konuşma yapan Başkan Yaşar, “Geleceğimizi şekillendiren, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren tüm fedakâr öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal ve vefat eden tüm öğretmenlerimizi de saygı ve minnetle anıyorum. Başöğretmenimiz Atatürk, toplumdaki okuma yazma oranının yükselmesi ile ancak, eğitimli nesillerin Cumhuriyete sahip çıkabileceği anlayışıyla öğretmenlere büyük önem vermiştir. Cumhuriyet öğretmenlerini yeni nesilleri yetiştirmekle görevlendirmiştir” dedi.

Öğretmenlerimiz ağır sorunlarla boğuşuyor

Ayrıca, Yaşar, Ankara Konağı’nda ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Batıkent Şubesi’nin düzenlediği iki ayrı Öğretmenler Günü yemeğine katıldı.

Başkan Yaşar, öğretmenlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugünlerde eğitim sistemimizin içinde bulunduğu karmaşa ve kaos ortamı, Cumhuriyetimizin emanetçilerini yetiştiren öğretmenlerimizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik sıkıntılar, atanamayan öğretmenlerimiz gibi ağır sorunlarla boğuşuyoruz. Öğretmenler, bir insanın hayatına yön vermek, bir kişiye ilham olmak, en küçük bir bilgi ile birinin hayatını olumlu yönde değiştirmek gibi önemli ve kutsal bir görev üstlenirler” diye konuştu.