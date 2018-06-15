Başkan Yaşar, Peçeneklileri ziyaret etti

Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Başkan Yaşar sıkıntıları dinledi, çözüm önerilerini anlattı.

Hemşeri dernekleri önemli görevler üstleniyor

CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener ve CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör’ün de katıldığı, koyu sohbetlerin yapıldığı akşamda Başkan Yaşar, “Hemşeri derneklerine göreve geldiğim günden bu yana önem veriyorum. Çünkü hemşeri derneklerinin Türkiye’deki sıkıntıları gidermekte, örf ve adetlerimizi yaşatmakta, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirmekte, acımıza sevincimize ortak olmakta, bu ülkenin kaynaklarının verimli kullanılmasını denetlemekte ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerinin yaşatılmasında önemli bir görev üstlendiğini düşünüyorum. Doğduğumuz toprakları bıraktık, doyduğumuz topraklar olan Cumhuriyetin Başkenti Ankara’ya geldik. Doğduğumuz toprakların sorunlarıyla da, doyduğumuz toprakların sorunlarıyla da ilgileneceğiz” diye konuştu.

“Türkiye, hepimize yetecek kadar bereketli ve verimlidir”

Vatandaşların yaşadıkları çeşitli sıkıntılara da değinen Yaşar, “Bu ülke güzel bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti, ırkımız, mezhebimiz, inancımız ne olursa olsun hepimize yetecek kadar bereketli ve verimlidir. Yeter ki bu kaynakları düzgün kullanalım. Biliyorum vatandaşlarımız çeşitli sıkıntılar içerisinde; işsizlik var, ekonomik sıkıntılar var ama bunları aşacağız. Bunları aşmanın yolu birlik olmaktan geçiyor, birbirimizi anlamaktan, bu ülkenin kaynaklarını verimli kullanmaktan, kardeşlikten, barıştan ve sevgiden geçiyor. Ben Yenimahalle’de görev yaptığım sürece siyaseti belediye kapısı içerisinden sokmadım, sokmayacağım. Herkesi kucakladım, kucaklamaya da devam edeceğim. Bana oy versin vermesin, benim gibi düşünsün düşünmesin ben herkese eşit hizmet anlayışı ile çalışıyorum” dedi.

Peçenek Köyü Derneği Başkanı Mustafa Altay da toplantıya katılımı ve hemşeri derneklerine verdiği desteklerden dolayı tüm Çamlıdereliler adına Başkan Yaşara teşekkür etti.