Başkan Yaşar, Serhat sakinleriyle iftar yaptı

Onbir ayın sultanı Ramazan’ın ülkenin birlik ve beraberliği açısından önemli olduğunu kaydeden Başkan Yaşar, "İftar sofralarındaki birlik ve beraberliğimizi sürekli hale getirmediğimiz sürece ülkemizde huzur olmaz" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programı ilahi ve Kuran tilavetleri ile başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açan Yenimahalleliler, birlik ve beraberliğin doyasıya yaşandığı Ramazan’ın coşkusunu da beraber yaşadı.

"Bu sofralarda kardeşlik, hoşgörü var"

İftarın ardından Serhat Mahallesi sakinleri ile aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Yaşar, "Ramazan ayı bizim dinimizin en önemli aylarından biridir. Ramazan’da kıldığımız teravihler namazlar, tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız hayırların Allah katında en değer bulduğu aydır. Ramazan’da kin yoktur, nefret yoktur, paylaşım vardır, hoşgörü vardır. Bizi idare eden devlet adamları da kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni korumalı. Bu sofraları komşular birbirini tanısın, zenginle fakir aynı sofrada birleşsin, aynı ikramı paylaşsın diye yapıyoruz. Biz böyle bir gelenekten geliyoruz. Bu adetlerin yeniden yeşermesi için bu sofralar var" dedi.

Serhat Mahallesi’ne kültür merkezi müjdesi

Göreve geldiği günden beri Serhat Mahallesi’nin eksikliklerini tamamlamaya çalıştığını ifade eden Yaşar, yakında açılacak kültür merkezinin de müjdesini verdi. Yaşar, "Hanımlarımız, gençlerimiz için bir ay içerisinde kültür merkezini hizmete açacağız. Çocuklar eğitim görecek, kadınlarımız YENİMEK kurslarından meslek öğrenecek" diye konuştu.

İftarın ardından başlayan Ramazan eğlenceleri ise özellikle çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Pehlivan ile Kavuklu, Hacivat ile Karagöz orta oyunlarının yanı sıra müzikli eğlencelerle çocuklar Ramazan’ın coşkusunu yaşadı. Çocukların kahkahalara boğulduğu akşam renkli görüntülerle son buldu.

Başkan Yaşar TÜSİAV ile iftarda

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Demetevler pazaryeri yanına kurduğu iftar çadırında Türk Sanayici ve İş adamları Vakfı (TÜSİAV), ihtiyaç sahibi aileler için iftar verdi. Sarıtoprak’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden Yaşar, "Hoşgörüden, mütevazılıktan ve kardeşliğimizden uzaklaşmış bulunmaktayız. Ramazan ayında dualarımız bunların bir an önce bitmesi yönünde olsun. Allah ettiğiniz duaları, kıldığınız namazları, tuttuğunuz oruçları kabul etsin" dedi.