Başkan Yaşar site toplantısına katıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yuva Mahallesi'nde bulunan Batı Loft Sitesi sakinlerinin misafiri oldu.

Site sakinlerinin sıkıntılarını dinleyen Yaşar'a Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ve Yuva Mahallesi Muhtarı Ahmet Şimşek de eşlik etti. Yeni yerleşim yerlerinden biri olan mahallede yaşadıkları sorunları dile getiren vatandaşlar, Yaşar'a sorunlarının Yenimahalle Belediyesiyle ilgili olmadığını belirterek, Yenimahalle'nin görev alanında olmayan yolların bir an önce yapılabilmesi için aracı olmasını istedi. Site sakinlerinin sorunlarını çözmek için elinden geleni yapacağını söyleyen Başkan Yaşar, bürokratlarına direktif vererek sorunların en kısa sürede çözüleceğini dile getirdi.

Vatandaşlara Yenimahalle'ye yaptığı hizmetlerden de bahseden Yaşar, “Göreve geldiğim günden beri yasaların bana verdiği yetkiler doğrultusunda sizlere hizmet ettim. Benden önce Yenimahalle oturmak için tercih edilmeyen bir bölgeydi. Bugün Yenimahalle modern çehresiyle tesisleriyle, parklarıyla, kafeleriyle tercih edilen bir bölge haline geldi. Türkiye'de Yenimahalle konuşuluyor. Bunu kaynakları doğru kullanmama borçluyum. Sizin paralarınızla sizlere hizmet ettim” dedi.