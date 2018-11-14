Başkan Yaşar, Smart City Expo Dünya Kongresi'ne katıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 13-15 Kasım tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük akıllı kentler etkinliği olan “Smart City Expo Dünya Kongresi”ne (SCEWC) katıldı.

Huawei'nin ana sponsorluğunu yaptığı fuar alanında Başkan Yaşar, akıllı şehircilik uygulamalarının örneklerini ve son teknoloji ürünlerini inceledi. Merkezi şehir yönetim sistemlerinin oldukça dikkat çektiği fuarda, dünyanın dört bir tarafında yürütülen akıllı kent çalışmaları "Sinir Sistemi, Yeni Nesil Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Akıllı Şehirlere Öncü" sloganıyla sunuldu. Şehircilikle ilgili her konunun masaya yatırıldığı etkinlikte, dünyaca tanınmış kurum, kuruluş ve şirketler teknoloji ürünlerini tanıttı.

“Teknoloji yaşamımızın tüm alanında var“

Fuarda gelişen teknolojinin şehirlerin ve şehir sakinlerinin hayatlarını büyük ölçüde değiştirdiğine dikkat çeken Başkan Yaşar, “Teknolojik alanda yaşanan yeni gelişmelerin insan ve şehir hayatına entegre edilmesi açısından bu fuar çok önemli. Burada her geçen gün daha da gelişen teknolojiye ayak uyduran kurumların ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen yerel yönetimlerin uygulamalarını görebiliyoruz. Teknoloji sadece şehirlere değil bizlere de etki etmekte. Öyle ki, teknoloji yaşamımızın neredeyse tüm alanlarında var. Önemli olan teknolojiyi bilinçli olarak fayda sağlayacak işlerde kullanmak. Bu açıdan teknolojinin yerinde saymaması hem şehirler hem de insanlık için önemlidir. Bugün geldiğimiz noktada üretim, yenilik ve teknoloji odaklı olarak gelişen dünya, verimliliği artırmak ve yaşam kalitesini geliştirmek üzere akıllı arayışlar ve uygulamalar yolunda ilerlemektedir” dedi.