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06 Mayıs 2018 13:47

Başkan Yaşar TÜSİAV’ın 23’üncü yaşını kutladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı’nın (TÜSİAV) 23’üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katıldı.

Başkan Yaşar TÜSİAV’ın 23’üncü yaşını kutladı

06 Mayıs 2018 13:47


TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak’ın ev sahipliğinde Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen ’Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası Medya ile Buluşuyor’ temalı etkinliğe Yaşar’ın yanı sıra Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı ve yöneticileri ile iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Gecede konuklarla sohbet ederek, sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına kadar her kesimin Ankara’ya sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ankara’nın sıkıntılarını, sorunlarını kavga ederek değil, kardeşçe birlikte çözmeliyiz” dedi.


TÜSİAV Genel Başkanı Veli Sarıtoprak da, "TÜSİAV 23 sene evvel kuruldu ve bugün geldiğimiz noktada çok büyük bir sivil toplum kuruluşu halini aldı. Vakıfçılık, dernekçilik zaten başkasının taşıyla başkasının kuşunu vurmaktır. Sponsorlarla faaliyet göstermekteyiz. Bu nedenle bugüne kadar bize desteğini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’a da çok teşekkür ediyorum. 23 yıl önce atılan tohum bugün çınar oldu. İnşallah benden sonra gelecek olanlar da bu çınarı ormana dönüştürecek" diye konuştu.




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