Başkan Yaşar, Yenimahallelileri Çanakkale’ye uğurladı

İlk kafileyi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar belediye hizmet binası önünden yolcu etti.

Bu yıl toplam bin 800 Yenimahalleli vatandaşın katılacağı Çanakkale turu için ilk kafilede 100 vatandaş 2 otobüsle yola çıktı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle Ankara dışına çıkma fırsatı yakalayamamış olan 18 yaş üstü tüm Yenimahallelilerin katılabildiği turda vatandaşlar, Çanakkale’nin tarihi ve turistik yerlerini görme imkanı bulacak. Gezilere katılacak vatandaşlar, rehber eşliğinde Çanakkale’yi gezerken 1 gece konaklamalı seyahat boyunca vatandaşların her türlü ihtiyaç ve gereksinimleri de Yenimahalle Belediyesi tarafından karşılanacak.

İlk kafilede yola çıkan Yenimahallelilerle sohbet eden ve hayırlı yolculuklar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kültürel gezilerin arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerini geliştirdiğini dile getirdi. Yaşar “Gidin ve bu ülkenin nasıl kurtarıldığını, nasıl kurulduğunu, bugünlere nasıl gelindiğini yerinde görün. Hayırlıca gidin, dönün. Yolunuz açık olsun” dedi.

Başkan Yaşar’la selfie yapıp bol bol fotoğraf çektiren vatandaşlar geziler için Yaşar’a ve ekibine teşekkür etti.