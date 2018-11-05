Başkan Yaşar, 'Yıla Değer Katan' ödülünü aldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 'Yıla Değer Katan' ödülünü aldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kars Ardahan Iğdırlılar Birliği Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katıldı. Hotel İçkale'de 6.'sı düzenlenen gecede, TBMM Başkan Vekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de platform üyelerini yalnız bırakmadı. Birbirinden renkli halk oyunları gösterisiyle başlayan baloda hemşehriler coşkuyla Cumhuriyetin 95. yılı ile Kars ve Iğdır illerinin kurtuluşunun 98. yılını kutladı.

Her sene yalnızca bir kişiye verilen 'Yıla Değer Katan' ödülü Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a verildi. Ödülünü Milletvekili Levent Gök ve KAI-BİR Başkanı Sebahattin Şengül'ün elinden alan Yaşar, ödüle layık görülmenin verdiği mutluluğu dile getirdi.

"Cumhuriyet kutlamalarını gelecek kuşaklara aktarmalıyız”

Başkan Yaşar, "Bugün sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ayrıca bu ödülü almak da beni çok onurlandırdı. Cumhuriyetimizin gösterdiği hedefler doğrultusunda bugünlere geldik. Cumhuriyet demokrasi, özgürlük, laiklik, kadın erkek eşitliği, eşit yurttaşlık demektir. Cumhuriyet herkesin hakkını veren, herkesin saygı duyduğu adalet demektir. Cumhuriyet üretim ve kalkınma demektir. Cumhuriyet çağdaş eğitim demektir. Cumhuriyet kutlamalarını gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Bu her yurttaşın asli görevidir. Bizim Cumhuriyetimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetidir. Bizler onun aydınlık yolunda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Fethi Yaşar'ın örnek bir belediye başkanı olduğunu vurgulayan Gök de "Yaşar Türkiye'ye örnek oldu. Yenimahalle'ye kalıcı hizmetler sundu. Gurur ve iftiharla sözünü ettiğimiz bir başkan” diye konuştu.