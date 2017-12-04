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04 Aralık 2017 10:43

Başkan Yaşar, Yozgatlıları İlkadım’da ağırladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Başkentimize hep beraber sahip çıkacağız” dedi.

Başkan Yaşar, Yozgatlıları İlkadım’da ağırladı

04 Aralık 2017 10:43


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgat Yenifakılı Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Birlik, Beraberlik, Dayanışma Gecesi’ne katıldı. Başkent Ankara’nın Anadolu’nun her yerinden göç aldığına dikkat çeken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hepimizin doğduğu topraklar, gelenek, görenek ve kültürümüz farklı olabilir ancak yaşadığımız ve doyduğumuz toprak Ankara’dır. Hepimizin ortak paydası Ankara’dır. Doğduğumuz toprakları, memleketimizi unutmayacağız ancak Başkentimizi hak ettiği noktaya getirmek için de hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.


Kısa bir konuşmayla konukları selamlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğim günden bu yana demokratik kitle örgütleri ve özellikle hemşeri derneklerine hep destek oldum, olmaya da devam edeceğim” dedi. Yaşar “Hemşeri dernekleri Türkiye’nin birliğine de beraberliğine de, gelenek göreneklerimizin yaşatılmasına da çok büyük katkılar sağlıyor. Doğduğumuz toprakları, geleneklerimizi unutmayacağız ancak doyduğumuz, yaşadığımız topraklara Başkentimize de hep beraber sahip çıkacağız” ifadelerinde bulundu.


Gecenin sonunda;Yenifakılı Kültür ve Dayanışma Derneği adına, Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut Başkan Yaşar’a desteklerinden dolayı plaketle teşekkür etti.


Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu’nda dernek Başkanı Ramazan İler’in ev sahipliğinde düzenlenen geceye, Yaşar’ın yanı sıra, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç, Yozgat Birlik ve Dayanışma Vakfı Başkanı Durak Turan Düz ve Yenifakılılar katıldı.




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