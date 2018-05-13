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13 Mayıs 2018 10:45

Başkan Yaşar’dan Beşiktaşlı iş adamlarına tam destek

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği’nin (BEGİKAD) birinci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlediği baloda Beşiktaşlıları yalnız bırakmadı.

Başkan Yaşar’dan Beşiktaşlı iş adamlarına tam destek

13 Mayıs 2018 10:45


Beşiktaş’a gönül vermiş tüm insanları bir çatı altında toplayıp sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir yıl önce kurulan BEGİKAD, geride bıraktığı bir yılı Hilton Otel’de baloyla kutladı. Sponsorlara BEGİKAD Başkanı İlker Bayram ile birlikte plaketlerini veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Büyük takımlarımızdan birisi olan Beşiktaş’ı seviyoruz. Çünkü Beşiktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetine ve onun değerlerine sahip çıkan, ülkenin sorunlarına duyarlı kahramanlarla dolu. Yanınızda, aranızda olmaktan onur duyuyorum” dedi.


Gece, pasta kesilmesi ve İzmir Marşı ile son buldu.




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