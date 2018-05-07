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07 Mayıs 2018 10:29

Başkan Yaşar’dan Kızık Boylarına tam destek

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kızılcahamam Kızık Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde Köy Konağı’nda düzenlenen Türkiye Kızık Boyları Federasyonu ilk Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Başkan Yaşar’dan Kızık Boylarına tam destek

07 Mayıs 2018 10:29


Kendisi de Afyonkarahisar Sandıklı Kızık köyünden olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, hemşerileriyle kahvaltı sofrasında sohbet ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.



"Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var"


Pazar kahvaltısının ardından Türkiye Kızık Boyları Federasyonu ilk Olağan Genel Kurulu yapıldı.


Omzunda Yörük Türklerini simgeleyen flamayla genel kurulun hayırlı olmasını dileyen Başkan Yaşar “Hemşeri dernekleri, federasyonlar geleneklerimizin, göreneklerimizin, kültürümüzün yaşatılmasına, gelecek nesillere aktarılmasına ciddi katkılar yapıyor. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu ülkenin ne zorluklarla kurulduğunu, bu günlere nasıl gelindiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye’de yaşayan tüm yurttaşlar eşit yurttaştır, ne demokratik laik cumhuriyeti yıktıracağız, ne de bu ülkeyi böldüreceğiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi korumalıyız. Ben Yenimahalle’de kimseyi ayırt etmedim, bana oy verene de vermeyene de hizmet ettim. Sizler de Oğuz Boylarının sevgi dilini kullanarak, onların gönülleri gibi herkese kucak açarak birliğimizi koruyun” diye konuştu.



Kızık Boylarından Başkan Yaşar’a teşekkür


Kızılcahamam Kızık Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Tepecik de Kızık Köylüleri adına katkılarından dolayı teşekkür ederek Başkan Yaşar’a günün anısına plaket verdi.


Genel Kurula Başkan Yaşar’ın yanı sıra CHP Çamlıdere İlçe Başkanı Mustafa Çiçekçi, Türkiye Kızık Boyları Federasyonu Başkanı Nafi Çağlar ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen Kızık Köyü Derneği yöneticileri katıldı.




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