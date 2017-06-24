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24 Haziran 2017 10:27

Başkan Yaşar’dan Ramazan Bayramı mesajı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yaşar’dan Ramazan Bayramı mesajı

24 Haziran 2017 10:27

Bayramların kardeşlik, sevgi ve hoşgörü ortamını arttırdığını ifade eden Başkan Yaşar, “Bizi biz yapan, birlik ve beraberliğimizi arttıran bu değerlerimizin kıymetini bilmeyiz” dedi.


Eski bayramlara duyduğu özlemi de ifade eden Yaşar, “Eskiden bayram demek tüm aile bireylerinin bir araya geldiği, güzel günler demekti. Çocuklar bayramlık kıyafetleri başucunda uyur, annelerimiz bayram ikramlarını özenle hazırlardı. Çocuklar, torunlar, eş-dost, akrabalar bir araya gelir kalabalık sofralar kurulurdu. Eskiden bayram demek, çocukların sokakta şeker toplaması demekti, elleri kınalı çocuklar demekti. Bayram demek küslüklerin, kırgınlıkların son bulması demekti. Maalesef her geçen yıl bu değerlerimizi biraz daha kaybediyoruz. Artık bayramlarda insanlar, büyüklerini ziyaret etmek yerine denize, tatile gitmeyi tercih ediyor. Çocuklar, kadınlar sokağa çıkmaya korkar oldu, terör olayları Ramazan, bayram dinlemez oldu. Bulunduğumuz coğrafyada hoşgörü ve sevgi ortamına fazlasıyla ihtiyaç duyuyoruz. Dilerim bu bayram, İslam dünyasına özlediğimiz huzur ve barış ortamını getirir” diye konuştu.


Bayram ruhunun yaşatılması gerektiğini kaydeden Yaşar, “Akraba, eş-dost ziyaretleri bayramların vazgeçilmezi. Bayram ziyaretlerini ihmal etmeyelim. Büyüklerimizin elini öpüp, gönüllerini alalım. Çocukların başını okşayıp, onlara bayramın güzelliklerini anlatalım. Bu bayram küslükleri bir yana bırakıp, sevgi tohumları ekelim” dedi.


Tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Yaşar, Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve İslam alemine güzellikler getirmesi temennisinde bulundu.




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