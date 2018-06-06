Başkan Yaşar’dan sel mağduru işletmelere ziyaret

Ankara’da tüm hafta boyu süren sağanak yağış, İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde bazı dükkanları kullanılamaz hale getirdi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, İvedik Organize Sanayi esnafını yaşadıkları sel felaketi sonrası ziyaret etti. Esnafın ve sanayicinin sıkıntılarını dinleyen Yaşar, bölgede tek yetkilinin Yenimahalle Belediyesi olmadığını, OSB’nin ve kanal su işinde asıl yetkili olan ASKİ’nin bölgede çalışma yapması gerektiğini belirtti. Başkan Yaşar, alt yapıda tıkanan yerlerin temizlenmesi gerektiğini kaydederek, ’’Yetersiz alt yapı sistemi yenileriyle değiştirilmesi, bölgede geniş bir alt yapı çalışması yapılması gerekmektedir. Geçtiğimiz hafta konunun tüm belediyeler ve yetkili kurumlarla ortak kararlar alınarak incelenmesi gerektiğini ifade ettim. Yakın zamanda belediye meclisinde de konuyu gündeme getireceğiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizi taşın altına koyuyoruz ve koymaya da devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Geçen hafta 20 iş yeri ve evi aşırı yağmur sonrası su bastığını ve belediyenin yetkili tüm birimleriyle bu yerlerde çalışma başlatarak temizlik yapıldığını belirten Yaşar, yetki alanı içerisinde bulunan İvedik Organize Sanayi Bölgesi esnafına da gerekli hizmetin verileceğini söyledi.

Esnaflar, kendilerine gösterdikleri ilgi ve yapmış olduğu hizmetler için Yaşar’a teşekkür ettiler.