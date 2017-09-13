Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 14:37

Başkan Yılmaz, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı

Samsun Lojistik Merkezi Projesi, Samsun’a ödül kazandırdı.

Başkan Yılmaz, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı

13 Eylül 2017 14:37

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.


ATO Congresium’da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda belediyelerin örnek projeleri ödüllendirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi de Samsun Lojistik Merkezi Projesi ile büyükşehir belediyeleri kategorisinde ödül aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kürsüde bir süre sohbet ettikten sonra ödülünü aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Açık
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç