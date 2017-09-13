Başkan Yılmaz, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

ATO Congresium’da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda belediyelerin örnek projeleri ödüllendirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi de Samsun Lojistik Merkezi Projesi ile büyükşehir belediyeleri kategorisinde ödül aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kürsüde bir süre sohbet ettikten sonra ödülünü aldı.