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08 Haziran 2018 12:53

Başkanlar Tuna ve Çetin şehit aileleriyle iftar yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, düzenlenen iftarda şehit aileleri, gaziler, belediye meclis üyeleri ve Sevgi Evleri üyeleriyle birlikte oruç açtı.

Başkanlar Tuna ve Çetin şehit aileleriyle iftar yaptı

08 Haziran 2018 12:53


Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programları bu kez şehit aileleri, gaziler, belediye meclis üyeleri ve Sevgi Evleri üyelerinden oluşan 500 kişiyle devam etti. Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık da katıldı. Masaları tek tek gezen Başkanlar Tuna ve Çetin, misafirlerle yakından ilgilenip sohbet etti. İftar programının ardından Pursaklar Belediye Başkanlığına geçen Mustafa Tuna ve beraberindeki heyet, teravih namazını Hicret Camii’nde kılıp cemaatle hasbihal etti. Pursaklar Belediyesinin Ramazan etkinlik alanındaki vatandaşları da ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna ve Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, AK Parti stantlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada konuşma yapan Tuna, “Pursaklar tebessüm ediyor. İlgilerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. 24 Haziran’da rekor bekliyoruz inşallah” dedi.


Pursaklar Belediye Başkanı Çetin de, “Başkanımız, değerli ağabeyimiz ilçemizi ziyaret ederek onurlandırdılar. Hem Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarından hem de Başkanımızın desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konutu.




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